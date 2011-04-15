ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на нулевом уровне. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ, сообщается на сайте регулятора.



Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0.5%, маржинальная ставка - 0.25%





"AK&M" от 23.01.2020