Банк России утвердил положение о требованиях к финансовой устойчивости и платёжеспособности страховщиков. Как говорится в сообщении ЦБ, документ внедряет новые подходы к определению финансовой устойчивости и платёжеспособности страховщиков, к расчёту собственных средств (капитала) и учитывает риск изменения стоимости активов и обязательств при определении достаточности капитала.



Собственные средства страховщика определяются как разница между всеми активами и обязательствами страховщика. В отличие от действующего регулирования, содержащего требования к активам только в части размера средств страховых резервов и собственных средств страховщика, положение учитывает все активы страховщика при определении величины собственных средств страховщика.



Кроме того, помимо показателя, характеризующего страховые риски, принятые страховщиком (нормативный размер маржи платёжеспособности), вводится новый показатель, характеризующий объём рисков, принимаемых страховщиком в связи с его инвестиционной деятельностью.



При этом оценка влияния рисков определяется на горизонте в один год и оценивается как влияние в совокупности концентрационного риска, риска изменения кредитного спреда, риска изменения процентных ставок, риска изменения стоимости акций, риска изменения валютного курса, риска изменения цен на недвижимость, кредитного риска, риска изменения цен на иные активы.



Новые нормы будут вводиться в действие поэтапно. С 1 июля 2021 года вступят в силу требования по расчёту величины собственных средств, а в расчёте нормативного соотношения будут учитываться нормативный размер маржи платёжеспособности и оценка влияния концентрационного риска.



С 1 июля 2022 года вводится оценка влияния на платёжеспособность страховщика всех рисков, предусмотренных положением, в ограниченном объёме, а с 1 июля 2025 года все нормы документа вступают в силу в полном объёме.



Документ направлен в Министерство юстиции РФ для государственной регистрации.



"AK&M" от 23.01.2020