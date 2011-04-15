Число открытых счетов эскроу в декабре выросло почти на 25%, ЦБ

Количество открытых счетов эскроу в долевом строительстве в декабре 2019 года выросло почти на 25%, говорится в сообщении Банка России.



Объём операций проектного финансирования долевого жилищного строительства в течение 2019 года постоянно увеличивался, свидетельствуют результаты обследования уполномоченных банков, в которых могут открываться расчётные счета застройщиков и счета эскроу.



На 1 июля 2019 года по новой схеме финансирования в 50 субъектах России работало 217 проектов, по которым были открыты счета эскроу или заключены кредитные договоры на их финансирование. На 1 января 2020 года в 71 субъекте ­ более 1100 проектов.



Рост проектное финансирование продемонстрировало и в декабре. Количество счетов эскроу выросло почти на 25% и превысило 44 тыс. Почти на 30%, до 148 млрд руб., увеличилась сумма средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу. Количество кредитных договоров, заключенных банками с застройщиками, выросло с 653 до 788, их сумма - с 796 до 922 млрд руб.



В 27 субъектах России имеются завершенные проекты, реализованные с использованием счетов эскроу: по 50 сданным объектам строительства раскрыты более 2.5 тыс. счетов эскроу, сумма средств, перечисленных с них застройщикам и банкам в погашение предоставленных кредитов, превысила 5.4 млрд руб.





"AK&M" от 23.01.2020