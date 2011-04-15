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23/01/2020
18:23

А.Волож собирается продать часть акций Яндекса

Один из основателей "Яндекса", Аркадий Волож, собирается продать небольшую часть своих акций, пишет газета "Ведомости".

Около 85% акций "Яндекса" класса A свободно торгуются на американской бирже NASDAQ. Одна такая акция даёт один голос на собрании акционеров. Но у российской интернет-компании есть также акции класса B, распределённые между основателями, каждая из них даёт 10 голосов. Акции "Яндекса" класса B при продаже или смерти их владельца автоматически конвертируются в акции класса A.

А.Волож - крупнейший акционер компании, сейчас у него 9.9% капитала "Яндекса" и 48.6% голосов. Подавляющая часть этих акций в январе была передана в новый семейный фонд Воложа под названием Lastar Trust. Создание этого фонда - часть новой большой конструкции управления Яндексом, она начала строиться в конце 2019 года.

Yandex N.V. - крупная интернет-компания, владеющая поисковиком "Яндекс" и рядом интернет-сервисов.

Прибыль Яндекса за 9 месяцев 2019 года по US GAAP упала на 72% до 10.918 млрд руб. с 38.86 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 39% до 123.695 млрд руб. с 88.815 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 39% до 37.784 млрд руб. с 27.261 млрд руб.

Прибыль Яндекса за III квартал 2019 года по US GAAP упала на 1% до 4.378 млрд руб. с 4.434 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 38% до 45.014 млрд руб. с 32.57 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 29% до 13.919 млрд руб. с 10.801 млрд руб.


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