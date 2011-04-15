Новая станция Остафьево открылась на МЦД-2 "Курско-Рижский". Об этом сообщила пресс-служба РЖД.



Остафьево находится между станциями Щербинка и Силикатная Курского направления Московской железной дороги. Наличие станции D2 в этой части Новой Москвы будет способствовать развитию прилегающих к железной дороге территорий.



На первом этапе открыта одна платформа, с каждой стороны которой останавливаются пригородные поезда и МЦД-2, а также выход из перехода со стороны микрорайона Новомосковский, поселения Рязановское и Остафьевского шоссе.



Во II квартале 2020 года запланировано завершить строительство второй платформы для экспрессов и выхода из перехода со стороны Симферопольского шоссе.



Строительство станции проходило в сложных условиях, так как возводили её на действующем Курском направлении с интенсивным объёмом движения поездов в сутки: более 400 рейсов пригородных, пригородно-городских поездов и дальнего следования.



Остафьево - это четвёртый новый остановочный пункт, построенный на МЦД-2. До этого были открыты Новохохловская на Курском направлении, Волоколамская и Пенягино на Рижском. Также ранее был реконструирован остановочный пункт Ленинградская, который интегрирован с МЦК Стрешнево.



В рамках комплексного развития МЦД-2 РЖД продолжают строительство новых станций - Щукинская на Рижском направлении и Печатники, Курьяново на Курском направлении МЖД, а также реконструкцию станций Нахабино, Подольск и остановочного пункта Опалиха.



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Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.







"AK&M" от 23.01.2020