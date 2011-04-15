Суд обязал бывших собственников "Траста" выплатить $900 млн банку

Высокий суд Лондона удовлетворил иск банка "Траст" к бывшим собственникам.



Как говорится в сообщении банка, суд признал, что Илья Юров, Сергей Беляев, Николай Фетисов несут ответственность за крах банка в декабре 2014 года и должны выплатить компенсацию в размере $900 млн. Решение было вынесено 23 января 2020 года.



В ходе судебного разбирательства было установлено, что на протяжении многих лет И.Юров, С.Беляев и Н.Фетисов занимались мошенническими операциями. В частности, предоставляли из средств банка кредиты подконтрольным офшорным компаниями. Когда банк оказался в предбанкротном состоянии, его владельцы не уведомили об этом регулятора, а реализовали схему по привлечению депозитов с помощью дорогостоящей рекламной кампании с участием Брюса Уиллиса.



После того как в декабре 2014 года ЦБ РФ принял решение о проведении санации банка "Траст", И.Юров, С.Беляев и Н.Фетисов вместе с семьями покинули Россию. В феврале 2016 года банк "Траст" обратился в Высокий суд Лондона с иском о возмещении нанесённого ущерба.



Банк непрофильных активов (ПАО "Банк "Траст") - российский финансовый институт с мажоритарным государственным участием, созданный в рамках деятельности Центрального банка РФ по оздоровлению банковской системы. Основан в июле 2018 года на базе ПАО "Банк "Траст" путём консолидации непрофильных активов санируемых финансовых организаций.





"AK&M" от 23.01.2020