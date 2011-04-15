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23/01/2020
19:40

Цены на бензин с 13 по 19 января не изменились - 44.76 руб. за литр

Цены на бензин с 13 по 19 января 2020 года не изменились - 44.76 руб. за литр. Об этом сообщил Росстат.

Бензин АИ-92 стоил 42.35 руб., АИ-95 - 45.8 руб., АИ-98 - 51.89 руб. за литр. Дизельное топливо подорожало на 0.1% до 48.09 руб. за литр.

За период с момента предыдущей регистрации в 25 центрах субъектов Российской Федерации отмечался рост цен на бензин автомобильный, из них в 14 - на 0.1%. Более всего он подорожал в Йошкар-Оле - на 0.4%.

Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в Южно-Сахалинске - на 0.3%, Кемерово - на 0.2%, Челябинске - на 0.1%.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились.



"AK&M" от 23.01.2020
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