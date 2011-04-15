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24/01/2020
11:02

Дайджест газеты "Коммерсант" от 24 января 2020 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 24 января 2020 года.

У РОССИИ ВСЕ УКРАЛИ ДАЖЕ НА МАДАГАСКАРЕ
ВМЕСТО СЕНАТОРОВ ОСТРОВНОГО ГОСУДАРСТВА АРЕСТОВАЛИ ПОСРЕДНИКА ИЗ РОССИИ


Как стало известно "Ъ", следователи столичной полиции отказались смягчить обвинение содержащемуся в СИЗО "Бутырка" 68-летнему бизнесмену Медхату Хисметову. По версии следствия, благодаря мошенническим действиям он получил право распоряжаться принадлежащей России госсобственностью на Мадагаскаре, которая была сдана в долгосрочную аренду местному Сенату. После серии государственных переворотов власти островной республики в Индийском океане перестали платить за пользование недвижимостью, хотя и признавали долг. Управделами президента РФ, как владелец собственности, решило взыскать с посредника Медхата Хисметова почти $1 млн и привлечь его к уголовной ответственности.


ЧЕКИСТЫ ПОВИНИЛИСЬ НА 136 МИЛЛИОНОВ
РАССЛЕДОВАНО ДЕЛО О РАЗБОЕ СОТРУДНИКОВ ФСБ

Как стало известно "Ъ", военное следственное управление Следственного комитета России (ВСУ СКР) по Москве завершило расследование резонансного уголовного дела о нападении, в ходе которого сотрудниками ФСБ и их гражданскими сообщниками было похищено 136 млн руб. Фигуранты расследования, которым начали предъявлять обвинения в окончательной редакции, признают вину либо в разбое, либо в грабеже.


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
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"AK&M" от 24.01.2020
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