ЦБ объявил учётную цену золота на 25 января - 3103.42 руб./г против 3095.33 руб./г на 24 января
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 25 января. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3103.42 руб./грамм
Серебро: - 34.97 руб./грамм
Платина: - 1994.96 руб./грамм
Палладий: - 4894.02 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
18.01 21.01 22.01 23.01 24.01
Золото 3079.29 3081.32 3094.90 3097.53 3095.33
Серебро 35.63 35.69 35.91 35.75 35.39
Платина 2009.99 2025.56 2000.62 1986.03 1999.75
Палладий 4684.71 5084.65 4904.11 4805.04 4937.64