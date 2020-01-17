ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 24 января, в размере 68.6856 руб. против 68.5186 руб. на 23 января.





Курс евро за последние 5 дней:



23.01.20 - 68.5186 руб.

22.01.20 - 68.6222 руб.

21.01.20 - 68.2082 руб.

18.01.20 - 68.5358 руб.

17.01.20 - 68.6560 руб.









































































































































































































































































































"AK&M" от 23.01.2020