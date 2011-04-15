Выручка "Детского мира" за 2019 год выросла на 16.1% до 128.7 млрд руб.

Объём консолидированной неаудированной выручки Группы "Детский мир" в 2019 году увеличился на 16.1% до 128.7 млрд руб. по сравнению со 110.9 млрд руб. в 2018 году. Об этом говорится в сообщении компании.



В том числе объём выручки интернет-магазина вырос на 64.5% до 14.4 млрд руб., объём выручки сети "Детский мир" в Казахстане - на 48.1% до 3.7 млрд руб.



В 2019 году был открыт 101 новый магазин сети "Детский мир".

Объём консолидированной неаудированной выручки Группы в IV квартале 2019 года увеличился на 13.4% до 38.9 млрд руб. по сравнению с 34.3 млрд руб. годом ранее. За этот период было открыто 56 новых магазинов сети "Детский мир". Общее число магазинов Группы компаний по состоянию на 31 декабря 2019 года составило 842.



Группа компаний "Детский мир" - крупнейший в России оператор розничной торговли детскими товарами. Группа объединяет розничную сеть магазинов "Детский мир", сеть магазинов ELC и интернет-магазины "Детский мир" и ELC.



Скорректированная прибыль ГК "Детский мир" по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла на 14.2% до 2.45 млрд руб. с 2.145 млрд руб. годом ранее. Объём консолидированной неаудированной выручки увеличился на 16.2% до 55.899 млрд руб. с 48.116 млрд руб. Показатель скорректированная EBITDA вырос на 20.6% до 5.335 млрд руб. по сравнению с 4.423 млрд руб. В первом полугодии 2019 года открыто 23 новых магазина сети "Детский мир".







"AK&M" от 24.01.2020