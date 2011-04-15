Brexit разводит фунт и евро "по разным углам"

Волатильность пары EURUSD с конца прошлого года слабеет до уровней, которые не наблюдались за все время существования единой валюты. Низкий размах колебаний валютного рынка является признаком равновесия, где евро и доллар – на одной стороне, а акции и валюты развивающихся стран – на другой. Об этом говорится в обзоре ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича.



Динамика британского фунта также ушла с первых полос дневных сводок, а GBPUSD продолжительное время никак не может оторваться от психологического уровня 1.3000.



В то же время, динамика евро к фунту стоит отдельного упоминания. Так, в августе пара достигала 10-летних пиков выше 0.9300 на волне страхов перед неорганизованным Brexit после прихода к власти Бориса Джонсона. Однако новый премьер быстро сдвинул переговоры с мертвой точки, и в конце года, к тому же, добился усиления позиций партии в парламенте. Это дало карт-бланш на принятие законов без оглядки на коалицию.



За этим движением по EURGBP последовали 3-летние минимумы ниже 0.83, которые обозначили 11% рост курса в течение 5 месяцев. К концу 2019 года давление на фунт возобновилось, но его, по большей части, можно связать с коррекцией после впечатляющего ралли.



На уходящей неделе фунт вновь ярко выделился по отношению к доллару и евро, активно восстанавливая утраченные в предыдущие годы позиции.



Исторически низкий курс GBPUSD усиливает конкурентоспособность британского экспорта, что поддерживает рынок труда и продажи. Слабость фунта создает также инфляционное давление в стране, ограничивая Банк Англии в стремлении снизить ставки по примеру Европы и США. При этом, сравнительно гладкий процесс выхода Британии из ЕС нивелирует существенную часть рисков.



Если со стороны Brexit не будет неприятных сюрпризов, то вполне логичным может стать дальнейшее восстановление позиций EURGBP. Со стороны теханализа, падение под отметку 0.8300 откроет для пары путь в область 0.8000, вблизи которой курс консолидировался в 2008, 2011 и 2014 годах. Для GBPUSD среднесрочной областью притяжения могут стать уровни выше 1.5000, где пара комфортно себя чувствовала с 2010 по 2015 годы.



"AK&M" от 24.01.2020