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24/01/2020
10:50

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НВКбанка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "НВКбанк" (Саратов). По величине активов кредитная организация занимала 179-е место в банковской системе РФ, говорится в сообщении ЦБ.

НВКбанк систематически занижал размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности, тем самым скрывая свое реальное финансовое положение. Отражение в финансовой отчетности принимаемых кредитных рисков по требованию Банка России выявило значительное (более 80%) снижение капитала кредитной организации, что является реальной угрозой интересам ее кредиторов и вкладчиков.

Кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

Более 65% кредитного портфеля НВКбанка составляли проблемные ссуды. Основным источником фондирования данной деятельности являлись привлеченные денежные средства населения (на их долю приходилось около 90% привлеченных банком средств). Банк России неоднократно направлял в адрес НВКбанка предписания о доформировании резервов на возможные потери, исполнение которых выявило наличие в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).

НВКбанк разработал план восстановления финансовой устойчивости, основные мероприятия которого признаны надзорным органом нереальными к исполнению.

В банке будет действовать временная администрация ЦБ до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены. НВКбанк является участником системы страхования вкладов.


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