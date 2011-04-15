Транспортная отрасль и сфера развлечений несут прямые убытки от коронавируса, полагает аналитик ИК "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.



Несмотря на подготовку к празднованию Нового года по лунному календарю ряд китайских кинопрокатчиков переносят на неопределенную дату показ семи фильмов. В сфере кино местный рынок считается вторым в мире с оборотом в 60 млрд юаней. По сообщениям китайских СМИ, уже предварительно было куплено билетов на 312 млн юаней. Заметно влияние и на акции операторов казино, например на Wynn Macau.



Оценить потери авиаперевозчиков пока сложно, но по данным Korean Air и Asiana Airlines билеты сдали тысячи клиентов и десятки тысяч отказались от покупки. Таким образом, авиационная отрасль могла недосчитаться десятков миллионов долларов. Потери от несостоявшихся в результате этого бизнес-коммуникаций существенно больше.



Потеря капитализации авиакомпаний, акции которых торгуются на биржах, очевидна. Но на них также влияет новость об отсрочке сертификации и поставок Boeing 737 MAX. Сильнее всего отреагировали на соответствующие сообщения китайские перевозчики. Акции China Eastern Airlines и China Southern Airlines в Гонконге упали более чем на 6%. Значительны риски снижения пассажиропотока не только в азиатском регионе. Шум в прессе вокруг диагностирования первого случая заражения в США и подозрения на заражение прилетевших в Россию граждан заставляет пересматривать планы поездок. Отмечено влияние на бумаги азиатских страховщиков, например AIA, China Life Insurance.



В среднесрочной перспективе возможно влияние на потребительские расходы. Люди еще помнят вспышку атипичной пневмонии 2002-2003 годов, которая также началась в Китае. Ее только официально подтвержденными жертвами стали более 800 человек. Это вызвало кратковременную панику и распродажи на фондовых рынках. Суммарные потери для экономики оценили в $40 млрд. Тогда больше других пострадали сферы туризма, авиаперевозок, общественных развлечений.



Текущая волатильность на фондовых рынках слишком высока, чтобы относить локальную коррекцию к вспышке коронавируса, эффект будет ощущаться в отдельных отраслях.









"AK&M" от 24.01.2020