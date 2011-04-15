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24/01/2020
12:52

Банк "Открытие" выплатит страховое возмещение вкладчикам КБ "ПФС-Банк"

Банк "Открытие" победил в конкурсе по выплатам страхового возмещения вкладчикам ПАО КБ "ПФС-Банк" (г. Москва), проводившегося государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ). Об этом говорится в сообщении банка.

Приём заявлений и иных необходимых документов, а также выдача средств начнутся 27 января 2020 года в отделениях банка "Открытие" в городах Москве и Омске.

Страховое возмещение выплачивается в размере 100% суммы всех счетов (вкладов) вкладчика в банке, но не более 1.4 млн руб. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, - в составе третьей очереди).

Размер обязательств ПАО КБ "ПФС-БАНК" по вкладам физических лиц и предприятий малого и среднего бизнеса по состоянию на 1 декабря 2019 года составил 1.3 млрд руб., общее количество счетов физических лиц и МСБ - 2677. Размер страховой ответственности АСВ составляет 1.2 млрд руб., в том числе по вкладам малых предприятий 35.6 млн руб.

Как сообщалось, Банк России отозвал лицензию у ПАО КБ "ПФС-БАНК" 17.01.2020.

Банк "Открытие" - активный участник программы АСВ по выплатам возмещения вкладчикам банков, у которых отозвали лицензию. В 2019 году "Открытие" выплатило возмещение вкладчикам трех банков на сумму свыше 1 млрд руб.

Банк "Открытие" - универсальный коммерческий банк. Работает на финансовом рынке с 1992 года. Банк "Открытие" был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных как Номос-Банк, Ханты-Мансийский банк и банк "Петрокоммерц".

Чистая прибыль группы "Открытие" по МФСО за 9 месяцев 2019 года достигла 43.1 млрд руб.


"AK&M" от 24.01.2020
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