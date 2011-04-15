В.Путин увеличил количество заместителей руководителя администрации главы государства

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Президент РФ Владимир Путин увеличил количество заместителей руководителя администрации президента РФ до 3-х с 2-х. Соответствующий указ размещен на сайте Кремля.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
"AK&M" от 24.01.2020