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24/01/2020
12:14

В.Путин назначил бывшего вице-премьера Д.Козака замруководителя администрации президента

Президент РФ Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера Дмитрия Козака заместителем руководителя администрации главы государства. Соответствующий указ размещен на сайте Кремля.

Д.Козак курировал ТЭК и промышленность в правительстве Дмитрия Медведева.

Д.Козак родился в 1958 году в Кировоградской области Украины. В 1985 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета. В 1994-1996 годах был председателем юридического комитета мэрии Санкт Петербурга, в 1996-1998 годах - председателем юридического комитета канцелярии губернатора Санкт Петербурга, в 1998 году - вице-губернатором Санкт Петербурга, в 1999-2000 годах - руководителем аппарата Правительства РФ, в 2000-2003 годах - замруководителя администрации президента РФ, в 2003-2004 годах - первым заместителем руководителя администрации президента РФ, в 2004 году - руководителем аппарата Правительства РФ.

В 2004-2007 годах Д.Козак являлся полномочным представителем президента РФ в Южном федеральном округе, в 2007-2008 годах - министром регионального развития РФ, в 2008 году стал заместителем председателя Правительства РФ.

"AK&M" от 24.01.2020
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