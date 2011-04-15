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24/01/2020
12:50

Ингосстрах выплатил более 6 млн руб. российскому банку

Ингосстрах выплатил страховое возмещение российскому банку в размере 6.16 млн руб. в связи с порчей и хищением имущества страхователя. Об этом говорится в сообщении страховой компании.

Страховой случай произошёл в августе 2019 года в Омске. Неустановленное лицо проникло в помещение банка, повредило банкомат и похитило находящиеся в нём денежные средства.

Имущество банка, включая наличные денежные средства в рублях и иностранной валюте, застраховано в Ингосстрахе. В соответствии с договором страхованием покрываются риски утраты, уничтожения или повреждения застрахованного имущества, в том числе кражи, грабежи и разбойные действия. Кроме того, застрахованы риски пожара, удара молнии, взрыва бытового газа и взрывчатых веществ, повреждения водой из водопроводных, канализационных, отопительных систем, систем пожаротушения и кондиционирования, а также другие риски. Лимит ответственности по договору составляет 50.5 млрд руб. Период действия договора: с 01.04.2019г. по 31.03.2020г.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 24.01.2020
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