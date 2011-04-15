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24/01/2020
13:01

Рубль в конце недели восстанавливает часть позиций, утраченных в предыдущие дни

Рубль в конце недели восстанавливает часть позиций, утраченных в предыдущие дни. В паре с долларом российская валюта находится вблизи отметки 61.9, а в паре с евро – 68.4. Об этом говорится в обзоре Nordea.

Динамика рубля с начала недели соответствует общему тренду индекса валют развивающихся стран, который потерял чуть более 0.3%. Накануне происходило заметное укрепление курса рубля в паре с европейской валютой, что отражало слабость евро на глобальных площадках по итогам заседания ЕЦБ и пресс-конференции главы ЕЦБ К.Лагард.

Публикуемые сегодня индексы деловой активности PMI в еврозоне вряд ли окажут существенное влияние на глобальные финансовые рынки и на рубль в паре с евро. Сегодня последний рабочий день перед пиком налоговым платежей, приходящимся на понедельник. До сих пор в рамках текущего налогового периода данный фактор оказывал не слишком существенную поддержку рублю. Внешний фон остается для рубля более важным, чем внутренние факторы.

"AK&M" от 24.01.2020
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