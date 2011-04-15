В.Путин назначил бывшего министра культуры В.Мединского своим помощником

Президент РФ Владимир Путин назначил Владимира Мединского своим помощником. Соответствующий указ размещён на сайте Кремля.



В.Мединский занимал пост министра культуры в Правительстве Дмитрия Медведева, ушедшем в отставку 15 января 2020 года.



В.Мединский родился в 1970 году в городе Смела Черкасской области Украинской ССР. В 1992 году окончил факультет международной журналистики МГИМО, в 1994 году - аспирантуру МГИМО.



В 1992 году В.Мединский стал одним из соучредителей и руководителей PR-агентства "Корпорация "Я". С 1994 года преподавал МГИМО. В 1998-1999 годах являлся советником по связям с общественностью главы Федеральной службы налоговой полиции, главой управления по информационной политике Министерства по налогам и сборам РФ, в 2000-2002 годах являлся советником зампредседателя Госдумы, В 2002-2004 годах - руководителем исполкома Московского регионального отделения политической партии "Единая Россия".



В 2003-2011 годах В.Мединский был депутатом Госдумы, с 2012 года занимал пост министра культуры РФ.









"AK&M" от 24.01.2020