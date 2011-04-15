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24/01/2020
14:15

В.Путин назначил экс-главу Минэкономразвития М.Орешкина своим помощником

Президент РФ Владимир Путин назначил Максима Орешкина своим помощником. Соответствующий указ размещён на сайте Кремля.

М.Орешкин занимал пост министра экономического развития РФ в Правительстве Дмитрия Медведева, ушедшем в отставку 15 января 2020 года.

М.Орешкин родился в 1982 году в Москве. В 2004 году окончил магистратуру Высшей школы экономики. В 2002-2006 годах являлся экономистом 1 категории, ведущим экономистом, главным экономистом, заведующим сектором Банка России. В 2006-2010 годах занимал должности старшего менеджера, директора, управляющего директора Росбанка. В 2010-2012 годах - руководитель аналитического блока по России и СНГ ЗАО "Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк", в 2012-2013 годах - главный экономист по России ЗАО "ВТБ Капитал". В 2013 году стал директором Департамента долгосрочного стратегического планирования Министерства финансов РФ, в 2015 году - заместителем министра финансов РФ, в 2016 году - министром экономического развития РФ.


"AK&M" от 24.01.2020
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