Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 25 января

Банк России установил на 25 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 42.3475

1 Азербайджанский манат 36.4298

100 Армянских драмов 12.9160

1 Белорусский рубль 29.2587

1 Болгарский лев 34.9269

1 Бразильский реал 14.8184

100 Венгерских форинтов 20.3019

1000 Вон Республики Корея 52.9481

10 Гонконгских долларов 79.5120

10 Датских крон 91.3896

1 Доллар США 61.8031

1 Евро 68.2924

100 Индийских рупий 86.6907

100 Казахстанских тенге 16.3252

1 Канадский доллар 47.0845

100 Киргизских сомов 88.4453

10 Китайских юаней 89.0958

10 Молдавских леев 34.9170

1 Новый туркменский манат 17.6833

10 Норвежских крон 68.8031

1 Польский злотый 16.1004

1 Румынский лей 14.2887

1 СДР (специальные

права заимствования) 85.2636

1 Сингапурский доллар 45.7767

10 Таджикских сомони 63.7803

1 Турецкая лира 10.4142

10000 Узбекских сумов 64.5868

10 Украинских гривен 25.5042

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 81.1104

10 Чешских крон 27.1614

10 Шведских крон 64.8117

1 Швейцарский франк 63.7342

10 Южноафриканских рэндов 43.0387

100 Японских иен 56.3871

"AK&M" от 24.01.2020