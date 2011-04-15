Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 25 января

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Банк России установил на 25 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 42.3475
1 Азербайджанский манат 36.4298
100 Армянских драмов 12.9160
1 Белорусский рубль 29.2587
1 Болгарский лев 34.9269
1 Бразильский реал 14.8184
100 Венгерских форинтов 20.3019
1000 Вон Республики Корея 52.9481
10 Гонконгских долларов 79.5120
10 Датских крон 91.3896
1 Доллар США 61.8031
1 Евро 68.2924
100 Индийских рупий 86.6907
100 Казахстанских тенге 16.3252
1 Канадский доллар 47.0845
100 Киргизских сомов 88.4453
10 Китайских юаней 89.0958
10 Молдавских леев 34.9170
1 Новый туркменский манат 17.6833
10 Норвежских крон 68.8031
1 Польский злотый 16.1004
1 Румынский лей 14.2887
1 СДР (специальные
права заимствования) 85.2636
1 Сингапурский доллар 45.7767
10 Таджикских сомони 63.7803
1 Турецкая лира 10.4142
10000 Узбекских сумов 64.5868
10 Украинских гривен 25.5042
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 81.1104
10 Чешских крон 27.1614
10 Шведских крон 64.8117
1 Швейцарский франк 63.7342
10 Южноафриканских рэндов 43.0387
100 Японских иен 56.3871
"AK&M" от 24.01.2020