Банк России на 25 января понизил курс евро к рублю более чем на 38 копеек до 68.2924 руб., курс доллара США - почти на 15 копеек до 61.8031 руб.

Банк России на 25 января понизил официальный курс евро к рублю более чем на 38 копеек до 68.2924 руб. с 68.6856 руб., курс доллара США - почти на 15 копеек до 61.8031 руб. с 61.9515 руб. 24 января.



Стоимость бивалютной корзины на 25 января уменьшилась почти на 26 копеек (-0.4%) до 64.7233 руб. с 64.9818 руб. 24 января.



"AK&M" от 24.01.2020