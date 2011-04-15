Население РФ за 2019 год сократилось на 35.6 тыс. человек, Росстат

Население РФ за 2019 год сократилось на 35.6 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Росстата.



На 1 января 2020 года численность населения составила 146.745 млн человек, на 1 января 2019 года - 146.781 млн.



Численность городского населения на 1 января 2020 года составила 109.548 млн человек, на 1 января 2019 года - 109.454 млн. Сельское население - 37.197 млн (37.327 млн) соответственно.



На 1 января 2020 года в Москве численность постоянного населения достигла 12.693 млн человек, на 1 января 2019 года - 12.615 млн.





"AK&M" от 24.01.2020