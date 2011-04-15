Кабмин расширил границы ТОР "Михайловский" в Приморском крае

Правительство РФ расширило границы ТОР "Михайловский" в Приморском крае. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.



Подписанным постановлением в границы ТОР "Михайловский" включены восемь земельных участков, на которых потенциальным резидентом ТОР "Михайловский" ООО "Дальселькор" планируется реализация инвестиционного проекта, направленного на строительство предприятия по выращиванию, переработке и фасовке риса и сои.



Расширение ТОР "Михайловский" обеспечит создание более 65 рабочих мест, привлечёт более 3.26 млрд руб. частных инвестиций. Совокупные поступления в бюджеты всех уровней до 2029 года составят более 410.6 млн руб., подчёркивает Кабинет министров.





"AK&M" от 24.01.2020