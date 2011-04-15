МТС купили 7.5% акций Just AI Limited за 187.7 млн руб.

ПАО "МТС" купило 7.5% акций Just AI Limited за 187.7 млн руб. Об этом говорится в сообщении компании.



В рамках сделки МТС получит место наблюдателя в совете директоров компании.



ИТ-компания Just AI специализируется на технологиях искусственного интеллекта (AI), машинного обучения и понимания естественного языка с 2011 года. Основная сфера деятельности - разработка платформы семантического анализа естественной речи с использованием искусственного интеллекта, создание сервисов омниканального взаимодействия с пользователями на базе conversational AI, автоматизация процессов контакт-центров и служб клиентской поддержки.



ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.



Уставный капитал МТС составляет 199.84 млн руб. (1998381575 размещённых обыкновенных именных акций).



Чистая прибыль Группы МТС за III квартал 2019 года составила 18.4 млрд руб. против убытка 37 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 4.6% до 133.9 млрд руб. со 128 млрд руб., показатель OIBDA - на 5.9% до 62.8 млрд руб. с 59.3 млрд руб.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"