Цены производителей промпродукции в РФ в 2019 году снизились на 4.3%, в декабре - на 0.4%. Соответствующие данные опубликовал Росстат.



Потребительская инфляция в 2019 году составила 3%, в декабре - 0.4%.



В декабре по сравнению с ноябрём в добыче полезных ископаемых цены на гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства увеличились на 4.5%, соль - на 4.2%, нефть сырую, асбест и уголь, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого - на 3.3%. При этом цены на окатыши железорудные (окисленные) снизились на 18%, агломерат железорудный доменный - на 13.9%, янтарь - на 11.9%, руду железную товарную необогащённую - на 11.6%.



В обрабатывающих производствах подешевели следующие виды нефтепродуктов: битумы нефтяные строительные - на 62.7%, кровельные - на 46%, дорожные - на 34.9%, а также газы нефтяные прочие, не включенные в другие группировки - на 22.7%, топливо судовое - на 8.6%, бензин автомобильный - на 7.2%, мазут топочный - на 6.5%.



В металлургическом производстве снизились цены на ферромолибден на 21.3%, хром и изделия из него, сплавы на основе хрома, порошки - на 17.6%, прутки, профили и проволоку цинковые; плиты, листы, полосы или ленту и фольгу цинковые - на 14.9%, феррованадий - на 10%. При этом выросли цены на колеса цельнокатаные на 12.7%, сурьму необработанную - на 12.2%.



В производстве химических веществ и химических продуктов сера техническая газовая стала дешевле на 67.3%, фенолы - на 16.6%, бензолы - на 15.2%, кислота уксусная - на 12%, этиленгликоль (этандиол) - на 7.5%.





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