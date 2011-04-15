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24/01/2020
18:22

ФАС перерегистрировала первую цену на референтный препарат

ФАС перерегистрировала первую цену на референтный препарат, говорится в сообщении антимонопольной службы.

Решение о согласовании предельной отпускной цены на венгерский препарат "Бромокриптин" ведомство направило в Минздрав России.

Несмотря на то, что порядок по обязательной перерегистрации предельных отпускных цен на жизненно-важные и необходимые лекарственные препараты (ЖНВЛП) вступил в силу относительно недавно - 17 декабря 2019 года, антимонопольное ведомство уже приступило к активной работе по исполнению поручению Правительства РФ.

Напомним, что производители должны подать заявления на обязательную перерегистрацию цен на оригинальные (референтные) препараты в Министерство здравоохранения РФ в срок до 18 февраля 2020 года. Пересмотренные предельные отпускные цены на препараты вступают в силу в течение 5 месяцев после выхода соответствующего приказа Минздрава.

Процесс пересмотра цен на лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП должен завершиться к концу 2020 года.


"AK&M" от 24.01.2020
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