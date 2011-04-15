Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing прекращает существование

Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing (WDSSPR) прекращает существование: студии Disney и Sony Pictures больше не будут вместе прокатывать кино в России, рассказали "Ведомостям" топ-менеджеры других прокатных компаний и киносетей.



Disney и Sony Pictures уже прислали кинотеатрам отдельные договоры на прокат фильмов. До сих пор у них действовал общий, уточнили собеседники "Ведомостей".



В 2006-2007 годах Disney и Sony Pictures договорились, что в отдельных странах, в том числе в России, будут вместе работать с кинотеатрами, то есть договариваться о числе сеансов, показе трейлеров, а также вместе продвигать и рекламировать фильмы. Таким образом появилось совместная компания WDSSPR. Последние 10 лет - это крупнейший прокатчик в стране.





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