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24/01/2020
16:50

Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing прекращает существование

Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing (WDSSPR) прекращает существование: студии Disney и Sony Pictures больше не будут вместе прокатывать кино в России, рассказали "Ведомостям" топ-менеджеры других прокатных компаний и киносетей.

Disney и Sony Pictures уже прислали кинотеатрам отдельные договоры на прокат фильмов. До сих пор у них действовал общий, уточнили собеседники "Ведомостей".

В 2006-2007 годах Disney и Sony Pictures договорились, что в отдельных странах, в том числе в России, будут вместе работать с кинотеатрами, то есть договариваться о числе сеансов, показе трейлеров, а также вместе продвигать и рекламировать фильмы. Таким образом появилось совместная компания WDSSPR. Последние 10 лет - это крупнейший прокатчик в стране.


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