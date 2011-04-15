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24/01/2020
17:41

АСВ подало иск к бенефициарам НЗБанка на 1.166 млрд руб.

Агентство по страхованию вкладов направило в Арбитражный суд Московской области заявление о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих АКБ "НЗБанк", по обязательствам банка на 1.166 млрд руб. Об этом говорится в сообщении АСВ.

Заявление подано 20 января 2020 года в отношении А.Олешко, А.Егорова, Д.Кольцова, В.Романова, В.Чернышова, Е.Грицанюк, В.Папаскири.

В ходе конкурсного производства АСВ установило, что контролирующими банк лицами совершены неправомерные действия по выдаче кредитов техническим заёмщикам (не ведущим сопоставимой с масштабами кредитования хозяйственной деятельности), выводу ликвидного обеспечения, перечислению денежных средств под видом приобретения ценных бумаг, безвозмездному отчуждению ценных бумаг.

Кроме того, несмотря на наличие соответствующих оснований, контролирующими банк лицами не осуществлялись меры по предупреждению его банкротства.

Данные действия и бездействие привели к ухудшению финансового положения банка, что стало причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объёме, подчёркивает АСВ.


"AK&M" от 24.01.2020
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