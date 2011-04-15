В РФ разработают ГОСТ для автобусов

В России разработают ГОСТ "Автомобильные транспортные средства категорий М2, М3. Технические условия и методы испытаний". Об этом говорится в сообщении Росстандарта.



В рамках спецпроекта "Российским дорогам - безопасные автомобили" Росстандарт проводит работу по борьбе с выпуском в обращение техники, не соответствующей требованиям технических регламентов. В 2019 году были проведены внеплановые проверки в отношении транспортных средств категории М2, М3 с применением натурных разрушающих испытаний. К данным категориям относятся автобусы, троллейбусы, специализированные пассажирские транспортные средства и их шасси.



Проверки прошли в связи с участившимися случаями дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов и с учётом положений Указа президента Российской Федерации N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В соответствии с указом, к 2024 году необходимо обеспечить снижение смертности в результате ДТП в 3.5 раза по сравнению с 2017 годом, а к 2030 году - обеспечить стремящиеся к нулю показатели смертности.



При разработке ГОСТ будет учтён опыт проверок с испытаниями полнокомплектных транспортных средств категорий М2, М3 с применением методов разрушающего контроля. Иными словами, в стандарте будут прописаны более высокие требования к безопасности по сравнению с требованиями в техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств".



Разработка стандарта будет вестись в тесной взаимосвязи с МВД, МЧС и Следственным комитетом Российской Федерации. Будет учтена статистика дорожно-транспортных происшествий конкретных категорий и моделей автобусов, их конструктивные особенности, особенности комплектации салонов, которые стали причиной травмы и гибели пассажиров.



Категория M2 - транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 т.



Категория M3 - транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 т.



"AK&M" от 24.01.2020