Больных коронавирусной инфекцией в РФ не зарегистрировано. Об этом сообщил Роспотребнадзор в связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом в Китайской Народной Республике (КНР).



Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.



Все граждане с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из КНР, как выявленные в ходе санитарно-карантинного контроля, так и обратившиеся за медицинской помощью в течение 14 дней после прибытия, в обязательном порядке изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая коронавирусную инфекцию. За время введения мониторинга выявлены: 1 больной гриппом В и аденовирусной инфекцией, 1 больной парагриппом, 1 больной риновирусной инфекцией, 3 больных гриппом А, 2 - респираторно-синтициальной инфекцией, 1 больной пневмонией бактериального происхождения.



По результатам оперативного мониторинга за внебольничными пневмониями в Российской Федерации, превышения среднемноголетних уровней заболеваемости не зарегистрировано.





"AK&M" от 24.01.2020