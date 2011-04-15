Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

24/01/2020
17:00

Больных коронавирусной инфекцией в РФ не зарегистрировано

Больных коронавирусной инфекцией в РФ не зарегистрировано. Об этом сообщил Роспотребнадзор в связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом в Китайской Народной Республике (КНР).

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

Все граждане с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из КНР, как выявленные в ходе санитарно-карантинного контроля, так и обратившиеся за медицинской помощью в течение 14 дней после прибытия, в обязательном порядке изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая коронавирусную инфекцию. За время введения мониторинга выявлены: 1 больной гриппом В и аденовирусной инфекцией, 1 больной парагриппом, 1 больной риновирусной инфекцией, 3 больных гриппом А, 2 - респираторно-синтициальной инфекцией, 1 больной пневмонией бактериального происхождения.

По результатам оперативного мониторинга за внебольничными пневмониями в Российской Федерации, превышения среднемноголетних уровней заболеваемости не зарегистрировано.


"AK&M" от 24.01.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100