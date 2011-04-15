Россияне в декабре увеличили повседневные расходы на 7.9%

Россияне в декабре 2019 года продолжили ежегодную традицию и увеличили свои повседневные расходы на 7.9% по сравнению с ноябрём. Об этом говорится в сообщении исследовательского холдинга "Ромир".



Рост повседневных расходов против аналогичного периода прошлого года составил 7%.



К концу года темп роста расходов значительно ускорился. Несмотря на то что, как правило, рост декабря относительно ноября выше (в этом году рекордный рост расходов наблюдался в ноябре, соответственно из-за эффекта высокой базы, рост декабря к ноябрю относительно невысок), рост расходов против прошлого года является существенным и значительно превышает инфляцию, подчёркивается в сообщении.



Реальные расходы, в декабре выросли на 7.5% против прошлого месяца.





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