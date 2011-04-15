Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

24/01/2020
17:11

Россияне в декабре увеличили повседневные расходы на 7.9%

Россияне в декабре 2019 года продолжили ежегодную традицию и увеличили свои повседневные расходы на 7.9% по сравнению с ноябрём. Об этом говорится в сообщении исследовательского холдинга "Ромир".

Рост повседневных расходов против аналогичного периода прошлого года составил 7%.

К концу года темп роста расходов значительно ускорился. Несмотря на то что, как правило, рост декабря относительно ноября выше (в этом году рекордный рост расходов наблюдался в ноябре, соответственно из-за эффекта высокой базы, рост декабря к ноябрю относительно невысок), рост расходов против прошлого года является существенным и значительно превышает инфляцию, подчёркивается в сообщении.

Реальные расходы, в декабре выросли на 7.5% против прошлого месяца.


AK&M Антикризис
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100