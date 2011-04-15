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24/01/2020
17:15

Пассажиропоток "Домодедово" за 2019 год снизился до 28.3 млн

Пассажиропоток "Домодедово" (DME) за 2019 год составил 28.3 млн. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Напомним, по итогам 2018 года аэропорт обслужил 29.4 млн пассажиров. В 2017 году вырос на 7.6% по сравнению с 2016 годом, составив 30.7 млн. Основная причина снижения производственных показателей аэропорта "Домодедово" в 2015-2018 годах обусловлена прекращением полётов российских авиаперевозчиков из аэропорта, сообщала Росавиация.

В декабре 2019 года DME обслужил 2 млн пассажиров, что на 8% превышает уровень аналогичного месяца предыдущего года.

ООО "Международный аэропорт "Домодедово" (ИНН 5009097148) - крупнейший аэропорт России. Единственный российский аэропорт, который на регулярной основе обслуживает Airbus А380.


"AK&M" от 24.01.2020
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