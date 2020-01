Газпром был двигателем реформ рынка газа в Украине, Нафтогаз

Газпром был самым большим двигателем реформ рынка газа в Украине. Об этом говорится в сообщении Нафтогаза по итогам дискуссии "Украина как ключевой элемент создания европейского интегрированного газового рынка", которая прошла в рамках экономического форума в Давосе.



Как отметил комментируя ход украинских реформ в энергетике глава Секретариата Энергетического сообщества Янез Копач, главным их двигателем стал Газпром, который проводил крайне жёсткую политику. В свою очередь, Андрей Коболев заметил, что новый контракт с Газпромом исправил некоторые диспропорции и позволил устранить узкие места с соседними европейскими странами. Теперь Украина, Венгрия, Польша и Словакия смогут беспрепятственно обмениваться газовыми потоками через нашу территорию.



"В прошлом году мы сделали все возможное, чтобы подготовиться к кризису. В конце концов, мы нашли приемлемый компромисс и подписали соглашение. Новый транзитный контракт стал очень важным для Европы", - сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, цитируемый в сообщении.



В свою очередь директор Евразийского центра при Атлантическом совете США Джон Хербст отметил, что Северный поток-2 оставляет России возможность, как и раньше, шантажировать восточноевропейские страны. Впрочем, благодаря совместным усилиям, строительство Северного потока-2, по его мнению, задержится на два года или даже больше.



Джон Хербст считает, что сохранению конкуренции на европейском рынке будет способствовать расширение поставок сжиженного газа. Он также добавил, что в долгосрочной перспективе есть большая вероятность того, что LNG придет на рынок Украины. "LNG - фактор снижения, а не увеличения цен. То, что он конкурирует с трубопроводным газом, хорошо для европейских потребителей", - в свою очередь отметил Андрей Коболев.



Участники дискуссии уделили большое внимание обсуждению направлений и перспектив реформирования украинской энергетической отрасли и, в частности, реформе корпоративного управления Нафтогаза.



Как отметил А.Коболев, реформу корпоративного управления необходимо продолжать. В прошлом году было много вмешательств в работу компании со стороны предыдущего правительства. Но новое правительство планирует ввести для государственных компаний уставы, которые соответствуют стандартам ОЭСР и сделают невозможным такое влияние.



"Газовый сектор Украины, включая транспортировку, - это чрезвычайная история успеха. Именно здесь в 2014 году сошлись два крупнейших украинские кризиса - кремлевская агрессия и коррупция. Большой успех Нафтогаза, Андрея Коболева и его команды заключается в том, что они превратили компанию, чьи активы растаскивали, и которая фактически была эпицентром коррупции в Украине, на донора украинского бюджета и устранили зависимость Украины от Кремля, что было крайне необходимо. Теперь самая значительная возможность для Украины - завершение нынешних чрезвычайных реформ в газовом секторе. Мы убедились в этом на примере реформы ценообразования, теперь мы наблюдаем это с анбандлингом. Наибольшие риски, как и раньше, связаны с попытками Кремля политизировать поставки газа", - заявил бывший посол США в Украине Джон Хербст.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Прибыль Газпрома за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 4% до 1.107 трлн руб. с 1.064 трлн руб. годом ранее. Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром", составила 1.048 трлн руб. против 1.017 трлн руб. Прибыль от продаж составила 972.631 млрд руб. против 1.385 трлн руб. (-30%). Прибыль до налогообложения увеличилась на 6.35% до 1.399 трлн руб. с 1.316 трлн руб.



"AK&M" от 24.01.2020