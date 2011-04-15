Ингосстрах принимает заявления от родственников погибшего и пассажиров автобусов, пострадавших в ДТП в Ярославле

Страховая компания "Ингосстрах" готова принимать заявления от родственников погибшего и пассажиров автобусов, пострадавших в ДТП, произошедшем 24 января в Ярославле. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Гражданская ответственность компании-перевозчика перед пассажирами застрахована в Ингосстрахе по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров (ОСГОП).



По сообщениям СМИ, ДТП произошло в Ярославле 24 января на пересечении Московского проспекта и улицы Малая Пролетарская. Столкнулись два автобуса "ЛиАЗ", двигавшиеся в попутном направлении, после чего один из них задел легковой автомобиль. От полученного удара последний въехал в стену здания. В результате ДТП 1 человек погиб, ещё 16 человек пострадали, трое из них были госпитализированы.



Согласно действующему законодательству, выплаты по ОСГОП составляют 2.025 млн руб. на случай гибели пассажира, до 2 млн руб. – на случай причинения вреда здоровью (размер страховой выплаты будет определён исходя из тяжести полученных повреждений на основании расчётных таблиц, утверждённых Постановлением Правительства РФ в рамках Федерального закона N 67-ФЗ) и до 23 тыс. руб. – на случай причинения вреда имуществу. Федеральный закон N 67-ФЗ об ОСГОП действует с 2013 года и распространяется на всех перевозчиков пассажиров, кроме легкового такси.



Ингосстрах приносит глубокие соболезнования семье, родным и близким погибшего. Компания готова в полном объёме исполнить свои обязательства в соответствии с российским законодательством.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 24.01.2020