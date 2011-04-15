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27/01/2020
10:57

Дайджест газеты "Коммерсант" от 27 января 2020 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 27 января 2020 года.

РАЗБОЙ КАК СРЕДСТВО БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ
ЗАЩИТА СЧИТАЕТ, ЧТО ПРОПАВШИЕ ПРИ НАЛЕТЕ ДЕНЬГИ ПРЕДНАЗНАЧАЛИСЬ БОЕВИКАМ


Как стало известно "Ъ", Лефортовский райсуд признал разбоем нападение на частного инкассатора, собиравшего деньги у продавцов ТЦ "Москва", и дал налетчикам по 6 лет колонии. Этим решением остались недовольны все. Потерпевший посчитал наказание за отобранные у него 60 млн руб. слишком мягким и собирается обжаловать приговор. Осужденные, в свою очередь, утверждают, что пресекли нелегальный вывод из страны средств, которые, возможно, направлялись террористам в Сирию. Для полноты расследования, по их мнению, нужно проверить самого потерпевшего и его связи.


"ДЫРУ" В БАНКЕ ЗАКРЫЛИ ПРИГОВОРОМ
ОСУЖДЕНЫ ОБВИНЯЕМЫЕ В ХИЩЕНИИ 50 МЛН РУБ.

Как стало известно "Ъ", Тверской суд столицы вынес приговор по делу о хищении 50 млн руб. в Лесбанке. По версии следствия, бывший собственник и президент уже лишенной лицензии кредитной организации Станислав Григорьев, экс-глава департамента банка Николай Мамиоф и бухгалтер Елена Матвеева похитили деньги из кассы, использовав поддельные финансовые документы. Господа Григорьев и Мамиоф вину признали и получили условные сроки, а госпожа Матвеева обвинения в свой адрес отвергла и получила пять лет колонии.


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
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"AK&M" от 27.01.2020
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