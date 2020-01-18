ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на субботу, 25 января, в размере 61.8031 руб. против 61.9515 руб. на 24 января.





Курс доллара США за последние 5 дней:



24.01.20 - 61.9515 руб.

23.01.20 - 61.8343 руб.

22.01.20 - 61.8552 руб.

21.01.20 - 61.4654 руб.

18.01.20 - 61.5333 руб.













































































































































"AK&M" от 27.01.2020