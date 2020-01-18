Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на субботу, 25 января, в размере 61.8031 руб. против 61.9515 руб. на 24 января.
Курс доллара США за последние 5 дней:
24.01.20 - 61.9515 руб.
23.01.20 - 61.8343 руб.
22.01.20 - 61.8552 руб.
21.01.20 - 61.4654 руб.
18.01.20 - 61.5333 руб.
"AK&M" от 27.01.2020