ЦБ объявил учётную цену золота на 28 января - 3173.57 руб./г против 3103.42 руб./г на 25 января
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 28 января. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3173.57 руб./грамм
Серебро: - 35.74 руб./грамм
Платина: - 1990.18 руб./грамм
Палладий: - 4764.01 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
21.01 22.01 23.01 24.01 25.01
Золото 3081.32 3094.90 3097.53 3095.33 3103.42
Серебро 35.69 35.91 35.75 35.39 34.97
Платина 2025.56 2000.62 1986.03 1999.75 1994.96
Палладий 5084.65 4904.11 4805.04 4937.64 4894.02