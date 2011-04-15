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27/01/2020
11:12

Ростуризм рекомендовал отказаться от поездок в Китай

Ростуризм рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в Китайскую Народную Республику в туристических целях до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В связи с дополнительной информацией, поступившей от Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Ростуризм сообщает о наличии обстоятельств, свидетельствующих о возникновении угрозы безопасности туристов, находящихся в Китайской Народной Республике, связанной с участившимися случаями заражения новым короновирусом", - говорится в сообщении.

Российским туристам, находящимся в Китайской Народной Республике в целяхнедопущения заражения новым короновирусом, рекомендовано следовать рекомендациям Роспотребнадзора по соблюдению мер предосторожности; принимать все необходимые меры, направленные на обеспечение личной безопасности; не покидать территорий гостиничных комплексов и иных мест временного пребывания (размещения), за исключением случаев организованного туроператором трансфера до аэропорта вылета (места выезда).

Российским туроператорам и турагентам рекомендовано приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Китайскую Народную Республику до нормализации эпидемиологической обстановки в стране; в обязательном порядке информировать российских туристов, заключивших и/или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов в Китайскую Народную Республику о текущей эпидемиологической обстановке в стране, порядке изменения (замена направления (места отдыха), переноса сроков совершения путешествия) или расторжения договора.

Ростуризм напоминает туроператорам и турагентам, что в сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют безусловное право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или изменения его условий в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении (ухудшение условий путешествия и другое). При расторжении такого договора до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта.

"AK&M" от 27.01.2020
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