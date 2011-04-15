McDonald's приостановил работу нескольких ресторанов в Китае из-за вируса. Об этом говорится в сообщении сети.



В частности, закрыты рестораны в городах Ухань, Эчжоу, Хуанган, Цяньцзян и Сяньтао. Компания отмечает, что это не повлияет на зарплату сотрудников.



McDonald's Corporation - американская корпорация, до 2010 года крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания. Штаб-квартира компании расположена в Оук-Брук (пригород Чикаго, США). Более чем 36 тыс. ресторанов расположены более чем в 100 странах мира. Более 85% предприятий "Макдоналдс" в мире управляются независимыми бизнесменами по системе франчайзинга.



Первый российский ресторан компании (на тот момент самый большой в мире) открылся в Москве на Пушкинской площади (Большая Бронная, 29) в январе 1990 года. Более 90% продукции компания закупает у порядка 160 российских производителей.



"AK&M" от 27.01.2020