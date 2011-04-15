Аэрофлот разрешил вернуть авиабилеты на маршруты в Китай. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.



В связи с эпидемиологической обстановкой в Китае Аэрофлот принял решение предоставить пассажирам возможность изменить дату вылета или вернуть приобретенные билеты по всем направлениям Аэрофлота в/из Китая: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, Харбин, а также в рамках код-шеринга с китайскими партнёрами Аэрофлота China Eastern и China Southern (Санья, Далянь, Ухань).



Пассажирам с билетами, оформленным не позднее 24 января 2020 года на рейсы под кодом SU по указанным маршрутам на даты перевозки в период с 24 января по 7 февраля 2020 года, разрешается (без взимания дополнительной платы): вынужденное изменение даты вылета по тому же маршруту на даты вылета по 29 февраля 2020 года; оформление вынужденного возврата билетов по месту их приобретения.



Возвраты для билетов, приобретенных на сайте, возможно произвести в любой точке собственной продажи или в контакт-центре.



Аэрофлот проводит оперативное оповещение пассажиров через центр бронирования и информации.



Пассажиры, прибывшие в аэропорт, будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам Аэрофлота.



Группа компаний "Аэрофлот" - крупнейший в России холдинг, который включает ряд дочерних компаний: АО "Донавиа", АО "Авиакомпания "Россия", АО "Оренбургские авиалинии" (Orenair), АО "Авиакомпания "Аврора" (единая дальневосточная авиакомпания, первый рейс совершила в ноябре 2013 года), а также ООО "Авиакомпания "Победа", осуществляющее бюджетные авиаперевозки.



ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767.



Чистая прибыль Аэрофлота по РСБУ за 9 месяцев 2019 года упала на 53.6% до 7.246 млрд руб. с 15.626 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 10.7% до 422.163 млрд руб. с 381.341 млрд руб. Валовая прибыль сократилась на 46.8% до 9.791 млрд руб. с 18.395 млрд руб.



Чистая прибыль Аэрофлота по РСБУ за III квартал 2019 года упала на 6.3% до 21.367 млрд руб. с 22.809 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 4.4% до 169.3 млрд руб. со 162.184 млрд руб. Валовая прибыль сократилась на 4.9% до 26.284 млрд руб. с 26.284 млрд руб.



Прибыль Аэрофлота по МСФО за 9 месяцев 2019 года составила 20.305 млрд руб. против убытка 17.382 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 12.4% до 523.983 млрд руб. с 466.345 млрд руб., показатель EBITDA - на 6.7% до 141.675 млрд руб. со 132.741 млрд руб.



Прибыль Аэрофлота по МСФО за III квартал 2019 года выросла в 2 раза до 29.089 млрд руб. с 12.997 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 6% до 212.543 млрд руб. с 200.523 млрд руб., показатель EBITDA упал на 0.5% до 73.379 млрд руб. с 73.727 млрд руб.



"AK&M" от 27.01.2020