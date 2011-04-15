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27/01/2020
12:41

Московские ломбарды снизили выдачу займов до 9.4 млрд руб.

Объём займов, выданных ломбардами, зарегистрированными на территории Москвы, по итогам III квартала 2019 года снизился на 2.77% до 9.4 млрд руб. по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Банка России по ЦФО.

По данным ГУ Банка России по ЦФО задолженность клиентов по основному долгу по предоставленным займам по итогам III квартала 2019 года составила 7.4 млрд руб. (увеличение на 2.92% по отношению к задолженности по итогам предыдущего квартала).

Объём займов, выданных ломбардами, зарегистрированными в Московской области, по итогам III квартала увеличился на 3.45% до 2.7 млрд руб. Задолженность их клиентов по основному долгу по предоставленным займам по итогам III квартала составила 1.5 млрд руб. (увеличение на 1.73%).

На 30 сентября 2019 года в Москве было зарегистрировано 463 ломбарда, в Московской области - 218 ломбардов.

"AK&M" от 27.01.2020
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