В Мирном построят новый аэропортовый комплекс. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы России.



В связи с тем, что инфраструктурные объекты "Мирного" практически исчерпали свой эксплуатационный ресурс и не соответствуют требованиям актуальных авиационных правил, было принято решение о строительстве нового аэропортового комплекса с пропускной способностью 300 пассажиров в час. Создание комплекса было включено в утверждённый Правительством России комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.



В ходе реализации проекта, одобренного экспертами Главгосэкспертизы, за счёт средств застройщика - ПАО АК "АЛРОСА" - здесь будут построены здание аэровокзала с привокзальной площадью, грузовой терминал с грузовым двором и отдельным контрольно-пропускным пунктом, топливо-заправочный комплекс, ангар с предангарной площадкой для размещения воздушных судов 4 класса, а также другие необходимые объекты.



Для создания аэродромной инфраструктуры "Мирного", в том числе искусственной взлётно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона, метеорологического оборудования, аварийно-спасательной станции, объектов электроснабжения, водосточно-дренажной системы, систем связи и управления, будет привлечено финансирование из федерального бюджета. Аэропорт обеспечат светосигнальным оборудованием, техническими средствами охраны, контроля и управления доступом, объектами транспортной (авиационной) безопасности.



ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" профинансирует строительство командно-диспетчерского пункта и объектов управления воздушным движением и радиотехнического обеспечения полётов.



Работы пройдут в трёх километрах от действующей взлётно-посадочной полосы. Стоит отметить, что аэродром находится в зоне ответственности филиала "Аэронавигация Северо-Восточной Сибири" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".



Действующий аэропорт "Мирный" принимает и отправляет региональные и внутрироссийские рейсы во все крупнейшие авиационные хабы, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск. Комплекс внесён в перечень аэродромов национальной опорной аэродромной сети Российской Федерации и является запасным аэропортом на трансконтинентальных маршрутах из Северной Америки и Европы в Азию.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА за 2019 год в стоимостном выражении составили $3.338 млрд. При этом общая стоимость реализованного за 2019 год алмазного сырья составила $3.273 млрд, бриллиантов - $64.7 млн.



Чистая прибыль АЛРОСА за 9 месяцев 2019 года по МСФО упала на 38% до 51 млрд руб. с 82.5 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 27% до 173.6 млрд руб. с 238.3 млрд руб., показатель EBITDA - на 40% до 77.5 млрд руб. со 129.1 млрд руб.



Чистая прибыль АЛРОСА за III квартал 2019 года по МСФО выросла на 0.5% до 13.5 млрд руб. с 13.4 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 20% до 45.7 млрд руб. с 57.4 млрд руб., показатель EBITDA - на 16% до 21.1 млрд руб. с 25.1 млрд руб.



"AK&M" от 27.01.2020