"Газпром нефть" оптимизировала структуру долгового портфеля в 2019 году. Об этом говорится в сообщении компании по итогам заседания совета директоров.



В 2019 году "Газпром нефть" успешно реализовала мероприятия, направленные на оптимизацию структуры долгового портфеля: компания снизила валютные риски за счёт увеличения доли рублёвого долга, а также обеспечила дополнительную финансовую устойчивость за счёт повышения доли долгосрочных заимствований в структуре портфеля. "Газпром нефть" также нарастила долю публичного долга по отношению к банковскому за счёт размещения в ноябре и декабре облигаций на совокупную сумму 45 млрд руб. с рекордно низкими в истории рынка ставками купонов на сопоставимые сроки.



В 2019 году "Газпром нефть" выполнила программу финансовых заимствований в необходимом объёме за счёт наиболее эффективных инструментов, достигла договорённостей с кредиторами об улучшении условий действующих линий, а также осуществила внеплановые досрочные погашения и замещения ранее привлечённых заимствований новыми инструментами с более привлекательными условиями. В результате выполненных мероприятий компания снизила процентную ставку по рублёвому долгу (основная валюта заимствований) до рекордно низкого для "Газпром нефти" значения и обеспечила экономию на процентных расходах.



В 2020 году "Газпром нефть" намерена продолжить работу по оптимизации долгового портфеля группы путём выбора наиболее оптимальных инструментов заёмного финансирования с учётом актуальных условий и конъюнктуры рынка, включая проработку и реализацию новых инструментов финансирования.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



"AK&M" от 27.01.2020