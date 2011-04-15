Билайн стал продавать SIM-карты на AliExpress. Об этом говорится в сообщении компании.



Сделанную покупку курьер Билайн бесплатно доставит по указанному адресу. Срок доставки зависит от местонахождения покупателя и определяется во время покупки.



На данный момент услуга доступна в Москве, в течение I квартала 2020 года география сервиса будет расширена на другие регионы.



Покупатели смогут зарегистрировать доставленную SIM-карту дистанционным способом с помощью интерфейса для самостоятельной регистрации. Для старта активации достаточно вставить SIM-карту в смартфон. Клиенту автоматически поступит ссылка на web-интерфейс, с помощью которого можно пройти процедуру регистрации: сфотографировать паспорт, сделать сэлфи и расписаться на экране смартфона. После прохождения регистрации SIM-карта будет активирована.



ПАО "Вымпел-Коммуникации" (ВымпелКом, ИНН 7713076301) - сотовый оператор России и СНГ. Компания оказывает услуги под брендом Beeline более 63 млн абонентов в России, Казахстане, Украине, Узбекистане, Грузии, Армении, Кыргызстане и Лаосе. С 2009 года входит в международную группу Veon Ltd. Уставный капитал ВымпелКома составляет 288.538 тыс. руб. и разделён на 51281022 обыкновенных и 6426600 привилегированных акций номиналом 0.005 руб.



"AK&M" от 27.01.2020