Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

27/01/2020
12:29

Билайн стал продавать SIM-карты на AliExpress

Билайн стал продавать SIM-карты на AliExpress. Об этом говорится в сообщении компании.

Сделанную покупку курьер Билайн бесплатно доставит по указанному адресу. Срок доставки зависит от местонахождения покупателя и определяется во время покупки.

На данный момент услуга доступна в Москве, в течение I квартала 2020 года география сервиса будет расширена на другие регионы.

Покупатели смогут зарегистрировать доставленную SIM-карту дистанционным способом с помощью интерфейса для самостоятельной регистрации. Для старта активации достаточно вставить SIM-карту в смартфон. Клиенту автоматически поступит ссылка на web-интерфейс, с помощью которого можно пройти процедуру регистрации: сфотографировать паспорт, сделать сэлфи и расписаться на экране смартфона. После прохождения регистрации SIM-карта будет активирована.

ПАО "Вымпел-Коммуникации" (ВымпелКом, ИНН 7713076301) - сотовый оператор России и СНГ. Компания оказывает услуги под брендом Beeline более 63 млн абонентов в России, Казахстане, Украине, Узбекистане, Грузии, Армении, Кыргызстане и Лаосе. С 2009 года входит в международную группу Veon Ltd. Уставный капитал ВымпелКома составляет 288.538 тыс. руб. и разделён на 51281022 обыкновенных и 6426600 привилегированных акций номиналом 0.005 руб.

"AK&M" от 27.01.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100