Объём активов под управлением ВТБ Капитал Инвестиции за 2019 год вырос на 30% и превысил 2 трлн руб. Об этом говорится в сообщении компании.



Наиболее интенсивный рост показал сегмент работы с физическими лицами. Объём активов по нему вырос на 66% до 985 млрд руб. Средства юрлиц под управлением ВТБ Капитал Инвестиции увеличились на 9% до 1.1 млрд руб.



Число клиентов ВТБ Капитал Инвестиции выросло вдвое и на сегодняшний день превышает 700 тыс. человек. За 2019 год открыто свыше 500 тыс. новых счетов. Активно растёт бизнес брокерского обслуживания в сегменте розницы, клиентские активы физлиц увеличились с начала года на 70% и превысили 700 млрд руб. Ежемесячно открывается свыше 50 тыс. новых счетов.



По итогам 2019 года ВТБ стал безусловным лидером российского рынка по объемам привлечения средств в паевые инвестиционные фонды. За год инвесторы вложили в ПИФы ВТБ Капитал Управление активами 49.5 млрд руб. Это половина общих объемов привлечения средств на российском рынке. Уровень доверия инвесторов к фондам ВТБ обусловлен в том числе высокими показателями эффективности управления их активами. Так, по данным Investfunds, по итогам 2019 года ВТБ - Фонд Акций оказался самым доходным среди всех фондов акций на рынке со стоимостью чистых активов более 100 млн руб. Его годовая доходность составила 38%.



Ожидается, что прирост активов под управлением по физическим лицам по всем видам продуктов (брокерское обслуживание, ПИФы, доверительное управление, инвестиционное консультирование) по российскому рынку в текущем году составит 1.3 трлн руб.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



"AK&M" от 27.01.2020