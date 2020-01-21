ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 28 января в размере 62.3380 руб. против 61.8031 руб. на 25 января.





Курс доллара США за последние 5 дней:



25.01.20 - 61.8031 руб.

24.01.20 - 61.9515 руб.

23.01.20 - 61.8343 руб.

22.01.20 - 61.8552 руб.

21.01.20 - 61.4654 руб.















































































































































"AK&M" от 27.01.2020