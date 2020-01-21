ЦБ РФ установил официальный курс евро на 28 января в размере 68.7775 руб. против 68.2924 руб. на 25 января.





Курс евро за последние 5 дней:



25.01.20 - 68.2924 руб.

24.01.20 - 68.6856 руб.

23.01.20 - 68.5186 руб.

22.01.20 - 68.6222 руб.

21.01.20 - 68.2082 руб.











































































































































































































































































































"AK&M" от 27.01.2020