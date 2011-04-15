Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 28 января

Банк России установил на 28 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 42.3337

1 Азербайджанский манат 36.7451

100 Армянских драмов 13.0278

1 Белорусский рубль 29.4228

1 Болгарский лев 35.1596

1 Бразильский реал 14.8984

100 Венгерских форинтов 20.4166

1000 Вон Республики Корея 52.9437

10 Гонконгских долларов 80.1651

10 Датских крон 92.0200

1 Доллар США 62.3380

1 Евро 68.7775

100 Индийских рупий 87.2684

100 Казахстанских тенге 16.3821

1 Канадский доллар 47.3226

100 Киргизских сомов 89.2172

10 Китайских юаней 89.8669

10 Молдавских леев 35.3190

1 Новый туркменский манат 17.8363

10 Норвежских крон 68.7049

1 Польский злотый 16.1293

1 Румынский лей 14.3881

1 СДР (специальные

права заимствования) 85.8425

1 Сингапурский доллар 46.0263

10 Таджикских сомони 64.2991

1 Турецкая лира 10.4879

10000 Узбекских сумов 65.0710

10 Украинских гривен 25.4104

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 81.5194

10 Чешских крон 27.3029

10 Шведских крон 65.0771

1 Швейцарский франк 64.1734

10 Южноафриканских рэндов 42.9272

100 Японских иен 57.1253

"AK&M" от 27.01.2020