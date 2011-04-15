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27/01/2020
12:42

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 28 января

Банк России установил на 28 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 42.3337
1 Азербайджанский манат 36.7451
100 Армянских драмов 13.0278
1 Белорусский рубль 29.4228
1 Болгарский лев 35.1596
1 Бразильский реал 14.8984
100 Венгерских форинтов 20.4166
1000 Вон Республики Корея 52.9437
10 Гонконгских долларов 80.1651
10 Датских крон 92.0200
1 Доллар США 62.3380
1 Евро 68.7775
100 Индийских рупий 87.2684
100 Казахстанских тенге 16.3821
1 Канадский доллар 47.3226
100 Киргизских сомов 89.2172
10 Китайских юаней 89.8669
10 Молдавских леев 35.3190
1 Новый туркменский манат 17.8363
10 Норвежских крон 68.7049
1 Польский злотый 16.1293
1 Румынский лей 14.3881
1 СДР (специальные
права заимствования) 85.8425
1 Сингапурский доллар 46.0263
10 Таджикских сомони 64.2991
1 Турецкая лира 10.4879
10000 Узбекских сумов 65.0710
10 Украинских гривен 25.4104
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 81.5194
10 Чешских крон 27.3029
10 Шведских крон 65.0771
1 Швейцарский франк 64.1734
10 Южноафриканских рэндов 42.9272
100 Японских иен 57.1253

"AK&M" от 27.01.2020
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